А к чему приведёт для США или союзников, уточнять не надо?

Глядя на настоящих руководителей государств, может сложиться впечатление, что каждое их слово выверено и продумано, а бросаться громкими заявлениями — удел инфантильных подростков или второ- и третьестепенных политиков. Что ж, по всей видимости, в Соединённых Штатах уже в самом деле воплощается поговорка «что стар, что млад». Так, сегодня президент США Джо Байден, принимая в Белом доме президента Южной Кореи Юна Сок Елема, затронул тему союзнических отношений между двумя государствами, а также «угрозы», которая исходит со стороны Северной Кореи.

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В частности, речь зашла о северокорейской ядерной программе. Байден заявил, что если Северная Корея нанесёт ядерный удар по США или их союзникам, то это будет означать «конец» для северокорейского «режима». К каким последствиям для США или их союзников приведёт сам ядерный удар, Байден заботливо решил не уточнять, потому что тема страшная, и последствия все должны понимать.

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При всём этом нынешний хозяин Белого дома всё же отметил, что США ищут пути дипломатического решения вопросов, связанных с КНДР, безопасностью на корейском полуострове и нераспространения ядерного оружия.