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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Доля отечественной электроники в российских вооружениях достигла 77 %
И добились того, чтобы производители не занимались манипуляциями.
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Ни для кого не секрет, что оборонная промышленность по определению должна быть на 100 % импортозамещённой, поскольку от этой промышленности зависит безопасность государства и возможность его перестраивания на военные рельсы в случае необходимости. Тем не менее, также не секрет, что с отечественной электроникой, без которой сегодня немыслимы никакие системы вооружений, в России не всё так гладко, как того бы хотелось. Но процесс идёт, и были приняты меры к увеличению доли российской электронной компонентной базы с 45 % до 77 %, о чём сегодня сообщил Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе своего выступления в Совете Федерации.

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За какой срок удалось добиться такого увеличения доли отечественной электроники в вооружениях, не уточняется, но, по словам Краснова, поручение по содействованию активному переходу к российской электронной компонентной базе было дано с первых дней проведения СВО. Как результат, Генпрокуратуре удалось добиться от Минпромторга выхода на вышеуказанное значение.

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Дополнительно, добавил Краснов, Генпрокуратура пресекла попытки производителями манипулировать документами и выдавать зарубежную электронику за отечественную.

#россия #электроника #импортозамещение #промышленность #военно-промышленный комплекс #оборонно-промышленный комплекс #военная промышленность
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