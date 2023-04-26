Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Аргентине допустили вступление страны в БРИКС по итогам августовского саммита группы в ЮАР
Будет АБРИКС? А когда АБРИКОС?
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Аргентина является кандидатом в члены БРИКС, и вполне вероятно, что поданная страной в прошлом году заявка будет одобрена уже этим летом. По крайней мере, возможностью такого развития событий поделился сегодня посол Аргентины в России Эдуардо Суайн.

реклама

По словам посла, Аргентина работает над этим вопросом [вступлением в БРИКС — прим. ред.], но он пока не уверен, как пройдёт августовский саммит БРИКС в Южной Африке. В любом случае, как отметил Суайн, уже сам факт приглашения Аргентины на этот саммит является «большим шагом».

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Отметим, что помимо Аргентины заявки на вступление в БРИКС подали Иран и Алжир; также интерес к данной группе проявляют такие крупные региональные державы, как Турция, Саудовская Аравия и Египет. Вообще, на БРИКС сейчас возлагаются большие надежды: государства-члены объединения сейчас активно работают над созданием собственной резервной валюты, которая, учитывая, что БРИКС в перспективе будет объединять в себя большую часть человечества, в перспективе положит конец долларовой гегемонии.

#политика #брикс #аргентина
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с Зеленским
В МИД Украины заявили о готовности к мирным переговорам, но без сдачи территорий или заморозки конфликта
Китайскую делегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит экс-посол КНР в России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

На Западе оценили появление Т-14 "Армата" в зоне спецоперации
10
ВСУ пытаются остановить российские Ланцеты установкой металлических сеток, но не судьба
9
Западные технологические гиганты неспособны противостоять китайскому рынку микросхем - Asia Times
1
Оптимизируем видеокарты NVIDIA GeForce в пару кликов для комфортной игры
36
15 портативных программ, которые пригодятся на каждом компьютере с Windows 10 и 11 в 2023 году
9
Иран взломал сразу два самолета-шпиона вблизи своих воздушных границ и заставил всплыть подлодку США
3
8 лучших материнских плат для процессоров AMD Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5800X весной 2023 года
8
Как мировое правительство борется с перенаселением планеты
20
Bleak Faith Forsaken - претендент на звание "худший соулслайк"
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
12

Сейчас обсуждают

Жорик Вартанов
17:58
русский народ-пидораз и страна пидорасия-россия подлежат полной утилизации
Западные технологические гиганты неспособны противостоять китайскому рынку микросхем - Asia Times
for2ne
17:58
У MSI насколько я знаю еще не было случаев оплавки рузенов в отличии от плат других брендов. Что, что, а мамки беру только MSI, у них максимальное качество охлада + лучший интерфейс в биос.
Процессоры AMD серии 7000X предположительно плавятся из-за разгона памяти
Александр Дудо
17:51
Слышу трели соловья
Минобороны Великобритании: Снаряды с обеднённым ураном уже отправили Украине
nazarovoru
17:47
Глаз, мозг тоже можно разогнать. Главное не перебарщивать, а то обратный эффект. Черный экран и зависание всего железа на пару тройку часов. После чего повер лимиты калибровать по новой. Даже послови...
Оптимизируем видеокарты NVIDIA GeForce в пару кликов для комфортной игры
Spamdooper
17:45
Идти грабить банк маленького селюкастого Марио подталкивают уже с двух сторон. И куда податься теперь несчастному некроинцу?
Китайскую делегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит экс-посол КНР в России
Олег Тимофеев
17:45
Если пока к ней пренаравливаються бить прямой наводкой в пределах видимости чтобы особо не заморачиваться с коректеровкой. Подогнал к опорному пункту и айда весь пункт в труху. А потом постепенно пере...
На "Мотолыгу" установили направляющие для реактивных снарядов, превратив её в версию мини-Града
ffe
17:43
Пригожин обозначил сроки контрнаступления ВСУ и призвал готовиться к Третьей Мировой
Seln
17:42
С подпространственным переходом, ага.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
Seln
17:42
Денег сейчас только на ту белую инструкцию из коробки. Это потому что я не дерзкий, наглый и расторопный?
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
Den41k
17:30
Тут тот случай, когда Украине всё-таки повезло. Были дожди и хреновая зима, наступление не получилось провести раньше. Но теперь у них поступило много танков, техники, ракет и беспилотных дронов. Чёт ...
Китайскую делегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит экс-посол КНР в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем