Будет АБРИКС? А когда АБРИКОС?

Аргентина является кандидатом в члены БРИКС, и вполне вероятно, что поданная страной в прошлом году заявка будет одобрена уже этим летом. По крайней мере, возможностью такого развития событий поделился сегодня посол Аргентины в России Эдуардо Суайн.

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По словам посла, Аргентина работает над этим вопросом [вступлением в БРИКС — прим. ред.], но он пока не уверен, как пройдёт августовский саммит БРИКС в Южной Африке. В любом случае, как отметил Суайн, уже сам факт приглашения Аргентины на этот саммит является «большим шагом».

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Отметим, что помимо Аргентины заявки на вступление в БРИКС подали Иран и Алжир; также интерес к данной группе проявляют такие крупные региональные державы, как Турция, Саудовская Аравия и Египет. Вообще, на БРИКС сейчас возлагаются большие надежды: государства-члены объединения сейчас активно работают над созданием собственной резервной валюты, которая, учитывая, что БРИКС в перспективе будет объединять в себя большую часть человечества, в перспективе положит конец долларовой гегемонии.