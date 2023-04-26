Недопустимы даже малейшие отставания.

В настоящее время российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) по большей части работает круглосуточно и без выходных. Вызвано это не только характером боевых действий на Украине, но и необходимостью в ускоренном темпе модернизировать вооружения, готовясь к не такой уж маловероятной интервенции «коалиции согласных». Тем не менее, не все процессы идут гладко: нередко при выполнении гособоронзаказа возникают накладки, из-за которых новое вооружение поступает в войска с задержкой. О недопустимости таких задержек — отступлений от сроков поставок оружия — заявил сегодня председатель правительства России Михаил Мишустин.

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По словам Мишустина, время является важнейшим фактором, и любые, даже малейшие отставания по срокам — недопустимы. Более того, при возможности, как заявил глава правительства, надо вообще опережать график поставок вооружений, при необходимости внося коррективы в том числе и непосредственно на производствах.

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Отметим, что с течением специальной военной операции в её рамках стало применяться всё больше современных образцов российских вооружений. В частности, отлично себя показывают танки Т-90М «Прорыв» и дроны-камикадзе «Ланцет», которыми активно в ежедневном режиме выбивают переданные Украине с Запада артиллерийские установки.