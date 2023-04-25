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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин подписал указ о временном управлении активами недружественных государств в случае изъятия ими российских активов
Там хотели по-плохому, получают по-плохому. А всё могло быть по-хорошему.
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В странах коллективного Запада не утихают дискуссии на тему ареста, заморозки и национализации российских активов, и вот, сегодня президентом России Владимиром Путиным был подписан указ об ответных мерах в отношении активов недружественных стран в России на случай изъятия этими недружественными странами российских активов. Соответствующий указ «О временном управлении некоторым имуществом» опубликован сегодня на портале правовой информации.

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Как следует из текста указа, он принимается в связи с необходимостью «безотлагательных мер в ответ на недружественные действия США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Указ подразумевает, что в случае, если недружественные государства, перечень которых находится в открытом доступе и в любой момент может меняться, лишат РФ и/или российские физические и/или юридические лица своих активов на территориях этих стран, то Россия оставляет за собой право на введение временного управления на принадлежащие этим странам (и их гражданам) активы в России.

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Временным управляющим будет назначаться Росимущество, которое юридически будет являться временным собственником переданных ему активов. Затраты, которые будет нести Росимущество в процессе временного управления активами, будут финансироваться за счёт доходов от этих активов. Снятие временного управления при этом будет происходить по решению президента.

#россия #санкции #политика #экономика
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