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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Британии заявили, что не обязаны ликвидировать последствия применения снарядов с обеднённым ураном
Нагадить можно, убирать — не обязаны. В этом вся нынешняя несуверенная Европа.
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Хоть тема передачи Украине британских снарядов с обеднённым ураном и затмилась массой других новостей нынешнего безумного периода существования человечества, но это вовсе не означает, что на туманном Альбионе отказались от своих планов. Напротив: сегодня стало известно, что Великобритания передала Украине несколько тысяч снарядов для танков Challenger 2, включая снаряды с обеднённым ураном. Об этом сообщил заместитель министра обороны Соединённого Королевства Джеймс Хиппи.

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По словам замминистра, снаряды-то Британия передала, но вот их дальнейшая судьба и применение — полностью на совести ВСУ. Отслеживать использование снарядов в целом, не говоря уже о ликвидации последствий применения снарядов с обеднённым ураном, в Лондоне не считают себя обязанными.

Собственно, этим лучше всего характеризуется отношение спонсоров Украины к боевым действиям, их участникам и пострадавшим: мы обеспечим вас опасным оружием, умоем руки, а дальше хоть трава не расти.

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Отметим, что снаряды с обеднённым ураном являются токсичными, а образующаяся при их применении слаборадиоактивная пыль приводит к развитию онкологических заболеваний, заражению почвы и, как следствие, к проблемам с сельским хозяйством. Всплеск раковых заболеваний в 1999 году был зафиксирован в Сербии после незаконных натовских бомбардировок с применением данных боеприпасов.

#украина #боевые действия #великобритания #обеднённый уран
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