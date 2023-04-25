И то, не факт.

Не секрет, что Россия заметно отстаёт от двух других военных сверхдержав в плане производства беспилотных летательных аппаратов. Задержка в развитии данной отрасли была вызвана требованием Минобороны обеспечить стопроцентное импортозамещение при их производстве. Как результат, только сейчас, спустя четырнадцать месяцев специальной военной операции российский ВПК начинает насыщать войска беспилотниками разных типов. О серийном же выпуске крупных ударных БПЛА даже сейчас пока не идёт и речи. В частности, сегодня замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка заявил, что серийное производство ударных БПЛА С-70 «Охотник» на Новосибирском авиационном заводе планируют начать только через пару лет.

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«Охотник» представляет собой крупный ударный беспилотный летательный аппарат взлётной массой до двадцати тонн и с максимальной скоростью полёта порядка 1000 км/ч; по сути — беспилотный бомбардировщик. Выполнен с применением технологии повышенной скрытности («стелс»). Может применяться как самостоятельно, так и в содействии с бортовым компьютером самолёта Су-57.

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Разработка «Охотников» началась ещё в 2012 году, а его рабочий образец впервые поднялся в воздух летом 2019 года.