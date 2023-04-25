И затягивание войны в Европе там почему-то считается предметом гордости.

Не секрет, что вместо мира на любых условиях, которые на момент начала специальной военной операции ещё были максимально приемлемыми, американо-европейские спонсоры и кукловоды Украины выбрали войну и накачку Киева вооружениями с целью «ослабления России» и чтобы «преподать ей урок» касательно применения силы для решения своих вопросов безопасности. Как результат беспрецедентных масштабов военной помощи, боевые действия затянуты и продолжаются уже больше четырнадцати месяцев, за что расплачивается в первую очередь сама Украина. Представителей Евросоюза, впрочем, это совершенно не тревожит, и сегодня глава Евродипломатии Жозеп Боррель с нескрываемым чувством гордости заявил, что только ЕС предоставил Киеву вооружений на сумму более 13 миллиардов евро.

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Вместе с тем подготовку в странах ЕС прошли 16 тысяч украинских военных с планом по их увеличению до 30 тысяч до конца года. Кроме того, ЕС продолжает оказывать непосредственно военную помощь, передавая технику и боеприпасы, параллельно взяв на содержание украинское государство как таковое.

Необходимо помнить, что вместе с ЕС главным спонсором Украины являются США, которые в общей сложности с февраля прошлого года передали стране военной помощи на сумму в несколько десятков миллиардов долларов.

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Как видим, представителей США и ЕС заботит не тот факт, что в Европе ведутся боевые действия, масштаб и интенсивность которых не знают себе равных со времён Второй мировой войны, и что их необходимо сию же секунду закончить с безусловным учётом интересов России, а то, что их ведёт именно Россия, которую «надо наказать». Какой будет Европа после окончания этих боевых действий, которые уже, очевидно, стали отправной точкой больших перемен в геополитике, можно только гадать.