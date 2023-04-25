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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ стали применять новейшие танки Т-14 «Армата» для ведения огня по украинским позициям в зоне СВО
По крайней мере, об этом сообщают отечественные СМИ со ссылкой на осведомлённый источник.
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Длительное отсутствие суперсовременных российских танков Т-14 «Армата» в зоне специальной военной операции давно вызывало у общественности справедливые вопросы. С одной стороны, испытывать ещё не до конца обкатанный танк в реальных боевых действиях — это рискованное дело, которое может стоить жизней экипажам. С другой стороны, танки ведь и создаются для того, чтобы применять их в реальном вооружённом конфликте, и без боевого крещения дело в итоге не обходится. О том, что Т-14 уже представлены на полигонах, где на них обучаются готовящиеся к отправке в зону СВО танкисты, нам известно ещё с прошлого года, ну а в феврале этого года в Сети всплывали кадры с работой Т-14 по неким целям в зоне СВО.

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Фото- и видеоподтверждений реальной работы танков Т-14 «Армата» с фронта пока не поступало, но буквально только что агентство РИА Новости, ссылаясь на информированный источник, заявило о том, что данные машины уже начали применяться в зоне СВО для ведения огня по украинским позициям. При этом собеседник агентства отметил, что непосредственно в штурмовых операциях Т-14 пока не участвовали, но уже получили дополнительную защиту бортов от противотанковых боеприпасов.

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Первое боевое крещение Т-14 получили во время сирийской кампании, по итогам чего в них была выявлена масса недостатков, которые в значительной степени и затормозили реальное внедрение данных танков в войска, не говоря уже об их применении в ходе боевых действий на Украине. Самым современным российским танком, принимающим участие в СВО, из числа тех, которые представлены на фронте в значительных количествах, является Т-90М — глубоко модернизированная версия основного боевого танка Т-90. Что же до «Арматы», то их произведено и улучшено пока критически мало, и очевидно, что в СВО они (если, конечно, операция не затянется на годы) пока будут выполнять в лучшем случае задачи огневой поддержки и в целом проверки реальным боем.

#россия #украина #боевые действия #танки #военная техника #т-14 #т-14 "армата"
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