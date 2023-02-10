Об этом сообщают TG-каналы военкоров.

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О том, что суперсовременные российские танки Т-14 «Армата» уже действуют в зоне специальной военной операции, нам известно ещё с декабря. На тот момент Т-14 находились в тылу операции и применялись для боевого слаживания. Теперь же Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил о том, что «Армата» уже работает на фронте. Таким образом, мы имеем дело с первым зафиксированным случаем применения данных машин в реальном бою.

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Сам видеоролик короткий и, можно сказать, частично постановочный. Кроме того, в данном случае остаётся только рассчитывать на честность ведущих вышеуказанного канала в Telegram: всегда необходимо допускать, что происходит выдача желаемого за действительное.

Напомним, что Т-14 «Армата» является самым современным российским боевым танком, отличающимся передовыми системами ведения огня, высокой степенью компьютеризации, а также высокой защищённостью экипажа, который находится в бронекапсуле и выведен из башни танка. Кроме того, военные эксперты заявляют, что Т-14 способен работать не только по своему прямому назначению, но и также выполнять роль своеобразного информационного хаба, раздающего сведения о целях другим участникам боя.

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Сколько всего танков «Армата» произведено на сегодняшний день и сколько из них находятся на фронте или направляются к нему, неизвестно.