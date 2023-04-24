Несмотря на то, что телеканал Fox News, как и все американские «мейнстрим медиа», в целом следует в информационной повестке Соединённых Штатов, один из его журналистов — Такер Карлсон — отличался взвешенной, реалистичной позицией по отношению к происходящим как в самих Штатах, так и в мире в целом событиям. И вот, сегодня компания FOX News Media сообщила, что их пути с Такером Карлсоном разошлись. Под данной формулировкой обычно подразумевается, что стороны разошлись по обоюдному согласию.
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Благодаря своей позиции Такер Карлсон получил широкую известность в России. В частности, в своих передачах ведущий не боялся затрагивать тему подрывов американскими спецслужбами газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», под другим углом рассматривать события на Украине, а также приглашать на своё шоу представителей альтернативных медиа, чья позиция по массе вопросов в корне отличается от официальной позиции американских СМИ.
Как сообщается, российские СМИ уже начали предлагать Такеру Карлсону работу в РФ. Что, конечно, ему, как человеку с колоссальной репутацией и популярностью на родине, вряд ли зачем-то нужно. Создаст свой собственный информационный канал, как это сделали, кстати, многие выходцы с того же Fox News.