Утверждается, что всё якобы произошло по обоюдному согласию.

Несмотря на то, что телеканал Fox News, как и все американские «мейнстрим медиа», в целом следует в информационной повестке Соединённых Штатов, один из его журналистов — Такер Карлсон — отличался взвешенной, реалистичной позицией по отношению к происходящим как в самих Штатах, так и в мире в целом событиям. И вот, сегодня компания FOX News Media сообщила, что их пути с Такером Карлсоном разошлись. Под данной формулировкой обычно подразумевается, что стороны разошлись по обоюдному согласию.

реклама

Благодаря своей позиции Такер Карлсон получил широкую известность в России. В частности, в своих передачах ведущий не боялся затрагивать тему подрывов американскими спецслужбами газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», под другим углом рассматривать события на Украине, а также приглашать на своё шоу представителей альтернативных медиа, чья позиция по массе вопросов в корне отличается от официальной позиции американских СМИ.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Как сообщается, российские СМИ уже начали предлагать Такеру Карлсону работу в РФ. Что, конечно, ему, как человеку с колоссальной репутацией и популярностью на родине, вряд ли зачем-то нужно. Создаст свой собственный информационный канал, как это сделали, кстати, многие выходцы с того же Fox News.