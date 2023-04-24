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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западная пресса: Иран за полгода предоставил России свыше 300 тысяч артиллерийских снарядов и миллион патронов
Объясните западной прессе, что 300 тысяч снарядов для России — это всего примерно 8 дней боевых действий.
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Коллективный Запад, используя для этого все доступные инструменты, в том числе ручную прессу, пытается выставить дружественные России государства как «нарушителей» чего бы то ни было, в то время как сам Запад может выполнять те же самые действия в на порядок больших объёмах, прикрываясь при этом высокой целью. То, что на Западе верховодят любители двойных стандартов, уже не должно ни у кого вызывать удивления, а сегодняшний материал в The Wall Street Journal лишь укрепляет данное мнение.

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Так, издание, ради придания своему материалу «веса» сославшись на анонимные «официальные лица» в американском правительстве, сообщило, что только за последние полгода Иран обеспечил Россию тремястами тысячами артиллерийских снарядов и миллионом патронов для стрелкового оружия. Сообщается, что поставки осуществляются грузовыми кораблями по Каспийскому морю, и сразу идут на фронт, где применяются против украинских вооружённых формирований.

Естественно, The Wall Street Journal предлагает верить себе на слово, поскольку ни Иран, ни Россия эту информацию не подтверждают и, скорее всего, никогда не подтвердят. В этой истории непонятно одно: а нужны ли России в принципе иранские снаряды и патроны, и совместимы ли они с российскими системами вооружений.

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Согласно курсирующим в западных СМИ данным, к которым по определению надо относиться с осторожностью, Россия ежесуточно, в зависимости от интенсивности боевых действий, применяет от 15 до 60 тысяч артиллерийских снарядов. Таким образом, иранских поставок, если представить себе, что они действительно имели место, при среднем арифметическом суточном расходе хватит примерно на восемь дней боевых действий. И при этом речь идёт о поставках за полгода. Что вообще несерьёзно.

#россия #украина #политика #боевые действия #иран
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