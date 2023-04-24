Продажи «Геликов» растут год от года.

Не нуждающийся в представлении внедорожник Mercedes-Benz G-Class выпускается на мощностях завода Magna Steyr в австрийском Граце с 1979 года. Недавно совокупный тираж данной модели достиг важной отметки в 500 тысяч экземпляров. Круглую цифру производитель решил отметить особым образом.

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Внешний вид полумиллионного Mercedes-Benz G-Class вдохновлён бензиновой версией 280 GE образца 1986 года. Автомобиль окрашен в цвет Agave Green из палитры цветов того времени, «передок» выделяется оранжевыми «поворотниками» (на современных «геликах» они белые). Во внешнем виде юбилейного экземпляра также внимание привлекает окантовка фар и радиаторной решётки из чёрного пластика. Мягкий чехол для запасного колеса и металлическая табличка на задней двери — тоже дань уважения классике.

Как полумиллионный Mercedes-Benz G-Class выглядит внутри — производитель не торопится показывать. Но дал понять, что на поручне со стороны переднего пассажира есть надпись «No. 500 000». Центральные секции кресел обиты старомодной клетчатой тканью. Mercedes-Benz G-Class всегда пользовались стабильным спросом у фанатов марки. Эти модели менее всего «проседают» в цене, что вы можете прямо сейчас проверить сами. Просто наберите в форме поиска любимого сайта с частными объявлениями экземпляры, например, 2001-го года и сравните из с кроссоверами других немецких брендов этого же года.

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Производитель также неоднократно рапортовал о росте продаж новых «Геликов» от года к году. Например, в первом квартале текущего года было реализовано 10 200 G-Class, что на 23 % показателя по 2022 году.