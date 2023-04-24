На днях российские СМИ растиражировали неожиданное заявление основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина об участии Николая Пескова — сына пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — в специальной военной операции на Украине. Естественно, подобное событие трудно назвать рядовым, поэтому тему всего за несколько дней разогнали по Рунету до такой степени, что вопрос об участии сына в СВО стал первым, который журналисты задали сегодня пресс-секретарю президента.
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По словам Дмитрия Пескова, его сын Николай действительно принимал участие в спецоперации. В своё время Песков-младший отслужил в армии, а летом принял прошлого года решение о принятии участия в боевых действиях на Украине. По словам Пескова, его сын взрослый человек, и соответствующее решение он принимал самостоятельно.
Из предыдущей информации нам известно, что Николай Песков участвовал в СВО в составе ЧВК «Вагнер» артиллеристом в расчёте РСЗО «Ураган». Зачислен к «музыкантам» он был по подложным документам, дабы обезопасить его от лишнего внимания сослуживцев. В ходе боевых действий, по словам Пригожина, проявлял мужество и героизм, испытывая все те же тяготы и лишения, что и любой другой военнослужащий в условиях СВО.