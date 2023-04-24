Это дипломатия такая, а мы просто наивные и учились по неправильным учебникам.

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Возможно, мы в детстве почерпнули информацию из «неправильных» учебников, но дипломатия должна быть областью человеческой деятельности, направленной на мирное и взаимовыгодное для установивших дипломатические отношения государств сосуществование. В Евросоюзе же под дипломатией понимают совсем другие вещи. В частности, глава Евродипломатии (по сути — министр иностранных дел ЕС) Жозеп Боррель заявил, что для обеспечения «свободы навигации» в Тайваньском проливе странам-членам Евросоюза следует начать патрулировать данную акваторию.

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По мнению Борреля, подобное решение способствовало бы укреплению интересов ЕС в экономическом, технологическом и коммерческом планах. Очевидно, Боррель сделал это заявление на фоне прошедших недалеко от Тайваня масштабных китайских военно-морских учений.

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Необходимо понимать, что на Тайване, который формально считается частью Китая, но де-факто является чем-то вроде его «мятежной провинции», сконцентрирована большая часть производства полупроводников, от которых сегодня зависит всё современное машиностроение и производство товаров народного потребления. Естественно, мирно отдавать столь лакомый кусочек законному владельцу — КНР — коллективный Запад не желает, и всячески саботирует естественный и безболезненный переход Тайваня под контроль материкового Китая.