Дедолларизация — всем и каждому.

Похоже, яйцо, в котором скрывается кощеева игла в лице доллара США, уже находится в свободном полёте с 20 этажа, и остановить сей процесс уже невозможно. Виноваты в этом сами США со своей крайне недальновидной политикой, вызванной отсутствием понимания рамок своих отнюдь не безграничных возможностей, в результате чего с прошлого года процесс ухода мировой экономики от расчётов в долларах обрёл уже по-настоящему устрашающую скорость.

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На выходных вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что расчёты за российские энергоресурсы стремительно переходят на национальные валюты. Сегодня же эту мысль повторил министр финансов России Антон Силуанов, по словам которого, «это не мы ушли от доллара; это доллар ушёл от нас», в результате чего расчёты в американской валюте стали «опасны».

Российское настоящее и будущее Антон Силуанов видит в переходе для финансовых расчётов на рубль, валюты дружественных государств, а также на цифровые валюты.

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Стоит помнить, что гегемония некой одной резервной валюты, к чему мир привык за без малого 80 лет, отнюдь не является для мировой экономики естественным состоянием. Естественное состояние — это как раз-таки расчёты в национальных валютах вкупе с многополярностью. В таком состоянии человечество жило на протяжении веков и, как видим, смогло без проблем дожить до сегодняшних дней. Так что ничего опасного для мира в отказе от доллара нет. Для США — да, опасно. Настолько, что экс-президент Дональд Трамп связывает утрату позиции доллара с тяжелейшим поражением Штатов за всё время их существования как государства.