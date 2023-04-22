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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Новак сообщил о стремительном переходе к национальным валютам при расчётах за российские энергоресурсы
Почему только за энергоресурсы?
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Процесс дедолларизации и деевроизации в мировой экономике и раньше шёл стремительно, но после того, что натворили политики коллективного Запада в прошлом году, он приобрёл уже первую космическую скорость. В частности, о том, что Россия полностью откажется от доллара и евро во взаиморасчётах за энергоресурсы, сегодня заявил вице-премьер Александр Новак в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

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По словам Новака, спрос на российские энергоресурсы в мире не снижается, и частично — например, с Китаем — их оплата уже ведётся в национальных валютах, в данном случае, в юанях и рублях. Вектор движения в данном направлении, добавил Новак, необходимо продолжать.

В прошлом месяце, к слову, стало известно, что совокупная доля рубля и «дружественных» валют расчётах за российский экспорт за 2022 год составила 52 % против 13 % в 2021 году. Соответственно, доля доллара и евро в расчётах за российский экспорт рухнула с 87 % до 48 %.

Очевидно, что в перспективе в национальных валютах будут производиться расчёты не только за энергоресурсы, но и в целом за всю закупаемую и продаваемую между государствами продукцию. Сегодня всё больше мировых лидеров говорят о необходимости отказа от доллара и создании новой резервной валюты, ну а в США эта тенденция вызывает тревогу — особенно у мыслящих хотя бы на один шаг вперёд экспертов, по мнению которых, если доллар перестанет быть мировой резервной валютой, то американцы столкнутся с гиперинфляцией и, в отсутствие самодостаточности и при бешеной зависимости от импорта из того же Китая, проснутся бедняками.

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#россия #экономика #дедолларизация
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