Вчера вечером в Харькове прогремела череда взрывов, после которых небо было озарено красно-оранжевым заревом от пожара на некоем крупном и, очевидно, оборонном предприятии. Информация поступала самая разная, поэтому самым правильным действием было дождаться официальной публикации от Минобороны России, и вот, эти официальные сведения поступили.
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Как сообщили в российском военном ведомстве, в результате вчерашнего удара в районе Харькова поражены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых ремонтировали и испытывали БПЛА «Стриж». Эти БПЛА, в частности, напомним, участвовали в налётах на аэродром в городе Энгельс, на котором базируется российская стратегическая авиация. Хотя тогда ПВО удалось сбить цель, но произошло это уже непосредственно в воздушном пространстве аэродрома, в результате чего обломки сбитого беспилотника нанесли ущерб технике и персоналу. Ещё тогда данный безрассудный удар, учитывая, что на аэродромах стратегической авиации располагается ядерное оружие, посчитали полным безумием со стороны украинского командования.
Каким вооружением наносились удары по цехам оборонного предприятия, не уточняется.