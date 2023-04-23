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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ в районе Харькова поразили цеха завода, в которых ремонтировали и испытывали ударные БПЛА «Стриж»
Это те самые БПЛА, которые ранее участвовали в ударе по аэродромам стратегических бомбардировщиков.
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Вчера вечером в Харькове прогремела череда взрывов, после которых небо было озарено красно-оранжевым заревом от пожара на некоем крупном и, очевидно, оборонном предприятии. Информация поступала самая разная, поэтому самым правильным действием было дождаться официальной публикации от Минобороны России, и вот, эти официальные сведения поступили.

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Как сообщили в российском военном ведомстве, в результате вчерашнего удара в районе Харькова поражены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых ремонтировали и испытывали БПЛА «Стриж». Эти БПЛА, в частности, напомним, участвовали в налётах на аэродром в городе Энгельс, на котором базируется российская стратегическая авиация. Хотя тогда ПВО удалось сбить цель, но произошло это уже непосредственно в воздушном пространстве аэродрома, в результате чего обломки сбитого беспилотника нанесли ущерб технике и персоналу. Ещё тогда данный безрассудный удар, учитывая, что на аэродромах стратегической авиации располагается ядерное оружие, посчитали полным безумием со стороны украинского командования.

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Каким вооружением наносились удары по цехам оборонного предприятия, не уточняется.

#россия #украина #боевые действия
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