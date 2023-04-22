А расплачиваться за это кто будет? И, самое главное, чем?

Хоть Украина сейчас примерно полностью находится на содержании коллективного Запада — в вопросе военных поставок и предоставления разведданных так точно — этого киевские власти по-прежнему считают недостаточным для достижения позитивных для себя результатов на поле боя. В частности, одиозный замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник, ранее служивший послом страны в Германии, заявил, что Украине необходимо в десять раз больше помощи, и призвал «партнёров» снять наложенные на себя «искусственные» ограничения и выделить стране военную помощь в размере 1 % от своих ВВП.

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Стоит отметить, что господин Мельник является одним из главных украинских «ястребов», не приемлющих никаких компромиссов и мирных соглашений, и требующих решать всё исключительно на поле боя. По какой-то плохо понятной причине на Украине не считается зазорным/постыдным делать всё это полностью за чужой счёт, чужим оружием и, что самое ужасное, в чужих интересах.

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На сегодняшний день западные спонсоры Украины делают всё, что в их силах: передают огромные количества боеприпасов, военной техники, снаряжения и различной экипировки, не говоря уже о прямом финансировании украинской государственной машины. Могли бы больше, передали бы, безусловно, больше.