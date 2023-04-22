Бомба «закопалась» на несколько метров.

Позавчера вечером белгородские СМИ стали сообщать о «прилёте» в дорожное полотно недалеко от жилой застройки и публиковать кадры с образовавшейся в результате этого происшествия гигантской воронки. Учитывая географическое положение Белгорода, а также неоднократные удары ВСУ как по Белгородской области, так и иногда и по саму областному центру, первая мысль была о целенаправленном артиллерийском ударе со стороны Украины. На произошедшее оперативно отреагировало Минобороны России, заявившее, что инцидент произошёл по вине ВКС России — авиационный боеприпас сорвался с узла подвески истребителя-бомбардировщика Су-34.

реклама

Дальше информация получила развитие. Как сообщают белгородские «паблики» в Telegram, сорвался не один, а два боеприпаса: вторую упавшую в городе авиабомбу сегодня начали раскапывать сапёры и взрывотехники Минобороны. На всякий случай была произведена эвакуация семнадцати близлежащих жилых домов. К моменту написания данной заметки, как сообщается, бомба, вошедшая в землю на глубину семи метров, извлечена и увезена на полигон для контролируемого подрыва.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

По предварительным данным, в обоих случаях речь идёт об авиационных бомбах ФАБ-500. Иными словами, белгородцам несказанно повезло, что снаряды, учитывая столь плотную застройку, упали не на дома. Последствия от альтернативного развития событий, пожалуй, не нужно даже описывать.