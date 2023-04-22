Так бывает, когда страна оккупирована и не может принимать суверенные решения. Россия частично прошла это в 90-е, Германия в данном статусе с 1945-го.

Германия продолжает проводить политику, навязываемую ей по ту сторону северной Атлантики, целью которой является гарантированное уничтожение выстраиваемых на протяжении десятилетий отношений между Берлином и Москвой — до такой степени, чтобы будущие немецкие (и другие европейские) политики, даже если сильно этого захотят, не смогли эти отношения восстановить. Выражаясь простым языком, нынешняя немецкая правящая верхушка живёт по принципу «После нас хоть потоп» и продолжает ускоренно открывать шлюзы, через которые вода устремляется в долину.

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Так, сегодня МИД РФ сообщил о том, что немецкое руководство приняло решение об «очередной массовой высылке» российских дипломатов из Германии. Как и подобает министерству иностранных дел, российское ведомство «решительно осудило» данные действия немецкой стороны и объявило о принятии «зеркального» решения о массовой высылке немецких дипломатов из России вкупе с ограничением максимально возможного числа сотрудников немецких диппредставительств в России.

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Отметим, что Германия, несмотря на свою колоссальную зависимость от России и российского рынка, стараниями своего обновлённого политического класса заняла максимально возможную антироссийскую позицию по вопросу о конфликте на Украине, и вместо того, чтобы продавливать дипломатическое решение вопроса, что было бы выгодно именно Германии, следует в потоке американской политики.