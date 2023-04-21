Если всё ранее поставленное оружие не перевернуло, то почему 60-тонные танки без превосходства в воздухе вдруг перевернут?

Сегодня в рамках очередной встречи на натовской авиабазе Рамштайн в Германии американское военное руководство приняло решение о скорой поставке в страну танков M1 Abrams, которые будут применяться для обучения украинских экипажей — с очевидными, естественно, перспективами. Хотя многие, особенно на Украине, возлагают на поставки «Абрамсов» большие надежды, считая их чуть ли не очередным уже неизвестно каким по счёту чудо-оружием, в Пентагоне же придерживаются более приземлённой позиции.

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Как заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, он хоть и считает M1 Abrams лучшим танком в мире, способным повлиять на сражения, но заранее предупредил, что «серебряных пуль» на войне не бывает. Под выражением «серебряная пуля» в английском языке подразумевается некое простое и эфффективное решение большой проблемы — в данном случае переворачивание хода конфликта в пользу Украины.