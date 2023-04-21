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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Министр обороны Германии назвал «абсолютно нормальными» попытки ВСУ перенести боевые действия на территорию России
Они, если что, и так на территории России ведутся.
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Западные спонсоры Украины продолжают подталкивать её политическое и военное руководство к эскалации, отчаянно не понимая, чем это может закончиться как для самой Украины, так и для Европы в целом. В частности, сегодня министра обороны Германии Бориса Писториуса в беседе с журналистами телеканала ZDF спросили, нормально ли, что ВСУ пытаются атаковать логистику ВС РФ непосредственно на территории (общепризнанной — прим. ред.) России.

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На этот вопрос Писториус заявил, что в боевых действиях является «абсолютно нормальным», когда обороняющаяся сторона выдвигается на территорию противника, чтобы, в частности, нарушить логистические цепочки. Добавив при этом, что подобные операции должны проводиться без нанесения ущерба гражданской инфраструктуре.

Наверное, если бы журналисты немецкого канала ZDF не были «ручными», то они развили бы мысль Писториуса, поинтересовавшись, что произойдёт, если этой же логике начнёт следовать Россия, поражая расположенные на территории Европы, ставшей для Украины тылом, учебные полигоны для бойцов ВСУ.

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В целом, к сожалению, современные западные политики совершенно не фильтруют свою речь, наивно полагая, что они находятся в безопасности, ведь даже дошкольнику должно быть очевидно, что в случае реальной эскалации конфликта спастись не удастся никому. И нужно не пальцы веером гнуть, а искать пути деэскалации и поиска мирного урегулирования конфликта при безусловном учёте позиции России.

#россия #украина #политика #германия #психиатрия
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