В течение ближайших нескольких недель в Германию прибудут предназначенные для ВСУ танки M1 Abrams. Об этом сегодня в рамках очередной встречи на авиабазе «Рамштайн» заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Пока что речь идёт о том, чтобы использовать данные танки для обучения расквартированных в Германии украинских экипажей, но с какой целью это делается, объяснять, пожалуй, не требуется.
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История с готовностью США к передаче Украине своих танков M1 Abrams началась ещё в конце прошлого года. Сначала в Вашингтоне заявили, что этот процесс займёт не один год, поскольку для Украины будут построены совершенно новые «Абрамсы» — без «секретной» брони. Затем, понимая, насколько аховая для ВСУ на фронте ситуация, заявили, что ускорят данный процесс, предоставив Украине уже имеющиеся на хранении танки старой модификации.
В общем, эскалация конфликта только увеличивается, и так уж сложилось, что теперь ни одна из двух реальных сторон данного конфликта не может отступить. Для одной стороны это экзистенциальный вопрос, для другой — вопрос сохранения своего положения в мире: слишком уж много ресурсов и средств было вложено в украинское прокси.