Ну, насчёт «будет» тут можно ещё подискутировать, ибо всё в этой жизни меняется. Но была и есть — факт.

Великобритания, не придумав ничего лучше и умнее, наложила «санкции» на судей, следователей и сотрудников ФСБ, участвовавших в деле иноагента Владимира Кара-Мурзы, которому по делу о госизмене назначили наказание в 25 лет лишения свободы. То, что Великобритания таким истерическим шагом «спалила», в чьих интересах работал осуждённый, официальный Лондон особо не тревожит. Как не тревожат наложенные им санкции представителей российской власти.

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Так, например, сегодня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, который с момента начала специальной военной операции занял «ястребиную» позицию, заявил, что Британия «была, есть и будет» вечным врагом России. Дальше Медведев в свойственной себе манере уточнил, что может случиться с Британскими островами, если их обитатели продолжат и дальше перегибать палку.

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Здесь необходимо отметить, что Медведев прав лишь частично. История противостояния России и Великобритании насчитывает не одно столетие, а в XIX веке между государствами даже велась «Большая игра», которую можно назвать Холодной войной своего времени. Прошлые обиды страны забывали лишь дважды — во время Первой и Второй мировых войн, и то, только потому, что Британия считала сотрудничество с Россией/СССР выгодным для себя. Что же касается заявления Медведева о будущих отношениях с Лондоном, то мир меняется, и никогда не знаешь, как он будет выглядеть даже через пять лет, не говоря уж о более продолжительных сроках.