Хотя реальность говорит об обратном.

Ночью в российских СМИ со ссылкой на сервис Flightradar24, с помощью которого можно наблюдать за полётами авиации в мире, появилась информация о том, что американские беспилотники после нашумевшего инцидента с БПЛА MQ-9 Reaper прекратили разведывательные полёты в Чёрном море. Теперь же представитель Пентагона прокомментировал изданию РИА Новости, что никто от вышеуказанных полётов в США на самом деле не отказывался.

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Как пояснили в Пентагоне, США продолжают осуществлять полёты в Чёрном море и будут продолжать их делать и впредь. По всей видимости, история с Reaper’ом Пентагон не образумила, и придётся выполнить повторную демонстративную акцию «приземления» беспилотника.

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Напомним, что инцидент с MQ-9 Reaper в Чёрном море произошёл в середине марта этого года, когда данный БПЛА с выключенным транспондером влетел в границы района временного режима использования воздушного пространства Крыма, в результате чего на его перехват вылетели два истребителя Су-27. Что произошло, до сих пор досконально неизвестно, но считается, что истребитель облил беспилотник топливом, в результате чего тот потерял управление и рухнул в море.