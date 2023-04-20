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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Bloomberg: Запад рассматривает возможность «почти тотального» запрета на экспорт товаров в Россию
Как это скажется на самом Западе, продолжают не брать в расчёт.
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Хотя формально связи России с коллективным Западом разорваны, но европейские государства продолжают в той или иной степени продавать в РФ свои товары на сумму в десятки миллиардов долларов. И вот, как сообщает издание Bloomberg, «некоторые ключевые союзники Украины», включая США, рассматривают возможность полного запрета на большую часть экспорта в Россию. Как пишет Bloomberg, это каким-то образом должно ещё сильнее надавить на Москву.

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Согласно материалу издания, ссылающегося на свои источники в политической среде G7, вышеуказанное предложение будет рассмотрено на майском саммите лидеров «Семёрки» в Японии. Отмечается, что исключения всё же будут: ограничиваться не будут поставки медикаментов и сельхозпродукции. Так сказать, как жизненно необходимых товаров.

У принятия ещё более жёстких незаконных ограничений в отношении России, отмечают в Bloomberg, могут быть серьёзные препятствия. Так, многие европейские экономики, которые и так уже устали от объявленной их правительствами санкционной войны против России, могут организовать конкретные забастовки. Кроме того, неизвестно, каким в случае принятия вышеизложенного решения будет ответ России.

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На сегодняшний день экспорт товаров из ЕС и стран G7 обвалился почти наполовину. По всей видимости, политики-ястребы, которым абсолютно по барабану на выживаемость бизнесов их собственных стран, значительная часть которых сильно завязана на торговлю с РФ, не считают это достаточным показателем. Очевидно, пока в коллективном Западе не произойдёт тотальной зачистки неоконсервативных элит, на место которых придут хотя бы прагматики и реалисты, понимающие, что Россия и Китай хотят продолжать дружить и торговать с Западом, никаких позитивных подвижек в отношениях не предвидится.

#россия #сша #санкции #экономика #евросоюз
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