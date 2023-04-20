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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Турции считает, что если к власти в Анкаре придёт оппозиция, то страну втянут в войну
Чего только не сболтнёшь перед выборами.
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Если вы следите за мировой политикой, что в нынешнем историческом периоде делать совсем несложно, то наверняка знаете, что через три с небольшим недели в Турции пройдут президентские выборы. Положение нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, судя по опросам, весьма шаткое, поэтому действующая власть позволяет себе заявления уже на грани фола. В частности, на тему вероятного втягивания Турции в военный конфликт.

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По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, сейчас Анкара проводит «сбалансированную» политику и не встаёт ни на чью сторону в российско-украинском конфликте. При этом в турецких оппозиционных политических кругах немало «ястребов», призывающих действующую власть к активным мерам, и именно эти люди, которые, как оно часто бывает, пользуются популярностью в народе, и вызывают у нынешних турецких политических деятелей опасения. По мнению Чавушоглу, если оппозиция придёт к власти, то страна рискует нарушить «баланс» и оказаться втянутой в военный конфликт. Последствия которого для Турции, понятное дело, будут плачевными, хоть конкретно данный аспект Чавушоглу уточнять не стал.

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Стоит отметить, что при всей призрачной «нейтральности» по отношению к российско-украинскому конфликту, Турция всё-таки поддерживает Украину в военном плане, а Россию — в экономическом. Иными словами, проводит ту самую «многовекторную» политику, которую считает выгодной для самой Турции. Возможности принимать суверенные решения Анкара должна быть благодарна десятилетиям отказов от вступления в Евросоюз; в противном случае забыла бы Турция и о российских туристах, и о роли посредника в конфликте, и обо всех экономических преференциях.

#политика #турция
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