Хотя западные политические деятели, словно попугаи, обожают повторять друг за другом касательно российской специальной военной операции такие избитые эпитеты-штампы, как «неспровоцированная» и «жестокая», это почему-то нисколько не мешает им ездить в Киев словно к себе домой. В частности, сегодня с необъявленным визитом в украинскую столицу приехал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг: соответствующими фотографиями поделились украинские информационные издания.
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Что администратор Североатлантического альянса собирается обсуждать с политическим и/или военным руководством Украины, естественно, пока тайна за семью печатями, однако наиболее логично будет предположить, что темой общения станет планируемое контрнаступление, а также обеспечение ВСУ для этого всей необходимой техникой. При этом хотелось бы напомнить, что Украина не является членом НАТО, однако это не мешает альянсу финансировать страну словно её членство в нём является свершившимся фактом.
Как и все представители нынешнего неоконсервативного политического класса в коллективном Западе, Столтенберг придерживается позиции необходимости наращивать военную помощь Украине, полагая, что только таким способом можно установить «справедливый» и долгосрочный мир. То, что на самом деле это лишь создаёт почву для долгосрочного опустошающего для Украины военного конфликта, Столтенберга не волнует.