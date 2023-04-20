Зачем приехал, чего хотел, узнаем когда-нибудь потом.

Хотя западные политические деятели, словно попугаи, обожают повторять друг за другом касательно российской специальной военной операции такие избитые эпитеты-штампы, как «неспровоцированная» и «жестокая», это почему-то нисколько не мешает им ездить в Киев словно к себе домой. В частности, сегодня с необъявленным визитом в украинскую столицу приехал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг: соответствующими фотографиями поделились украинские информационные издания.

реклама

Что администратор Североатлантического альянса собирается обсуждать с политическим и/или военным руководством Украины, естественно, пока тайна за семью печатями, однако наиболее логично будет предположить, что темой общения станет планируемое контрнаступление, а также обеспечение ВСУ для этого всей необходимой техникой. При этом хотелось бы напомнить, что Украина не является членом НАТО, однако это не мешает альянсу финансировать страну словно её членство в нём является свершившимся фактом.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Как и все представители нынешнего неоконсервативного политического класса в коллективном Западе, Столтенберг придерживается позиции необходимости наращивать военную помощь Украине, полагая, что только таким способом можно установить «справедливый» и долгосрочный мир. То, что на самом деле это лишь создаёт почву для долгосрочного опустошающего для Украины военного конфликта, Столтенберга не волнует.