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Редакция
События в мире Михаил Андреев
США выделят Украине ещё $325 млн военной помощи — в него войдут артиллерийские снаряды и боеприпасы к РСЗО
HIMARS которые.
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Бездонная яма, коей теперь является украинский бюджет, продолжает по возможности заполняться ассигнациями стран коллективного Запада — преимущественно США. Сегодня пресс-секретарь белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что администрация США объявит о выделении Украине очередного пакета военной помощи: на этот раз на сумму в 325 миллионов долларов.

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Согласно комментарию Жан-Пьер, в состав этого пакета военной помощи войдут артиллерийские снаряды, а также боеприпасы к РСЗО HIMARS. Судя по заявлению представителя Белого дома, США вместе со своими «союзниками» будут продолжать обеспечивать Украину.

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С февраля прошлого года одни только США передали Украине вооружений на сумму в несколько десятков миллиардов долларов. По сути, сейчас ВСУ полностью находятся на финансовом и техническом содержании у стран НАТО.

#сша #украина #боевые действия
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