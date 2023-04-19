HIMARS которые.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Бездонная яма, коей теперь является украинский бюджет, продолжает по возможности заполняться ассигнациями стран коллективного Запада — преимущественно США. Сегодня пресс-секретарь белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что администрация США объявит о выделении Украине очередного пакета военной помощи: на этот раз на сумму в 325 миллионов долларов.

реклама

Согласно комментарию Жан-Пьер, в состав этого пакета военной помощи войдут артиллерийские снаряды, а также боеприпасы к РСЗО HIMARS. Судя по заявлению представителя Белого дома, США вместе со своими «союзниками» будут продолжать обеспечивать Украину.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

С февраля прошлого года одни только США передали Украине вооружений на сумму в несколько десятков миллиардов долларов. По сути, сейчас ВСУ полностью находятся на финансовом и техническом содержании у стран НАТО.