Несмотря на то, что Apple в прошлом году резко разорвала связи с российским рынком, в компании, по всей видимости, всё же рассчитывают в перспективе вернуться. Как передают российские информационные издания со ссылкой на бухгалтерскую отчётность российской дочерней компании «Эппл рус», купертиновцы до января 2027 года продлили аренду московского офиса, однако при этом примерно в 12 раз сократили его площадь — с 4 700 кв. м. до 424 кв. м.
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Что до финансовых результатов, то они предсказуемо печальные: российская «дочка» Apple за прошлый год потеряла 78 % выручки по сравнению с показателями 2021 года, и заработала 85,4 миллиарда рублей. При этом необходимо понимать, что первые два месяца 2022 года Apple активно работала в России; каковы будут результаты по итогам текущего года, если ничего внезапно не изменится (что крайне маловероятно), можно только гадать. При этом необходимо понимать, что по факту техника Apple в России продаётся — да, неофициально, да, через параллельный импорт, но продаётся.