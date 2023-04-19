Впрочем, и сам офис будет уменьшен приблизительно в 12 раз.

Несмотря на то, что Apple в прошлом году резко разорвала связи с российским рынком, в компании, по всей видимости, всё же рассчитывают в перспективе вернуться. Как передают российские информационные издания со ссылкой на бухгалтерскую отчётность российской дочерней компании «Эппл рус», купертиновцы до января 2027 года продлили аренду московского офиса, однако при этом примерно в 12 раз сократили его площадь — с 4 700 кв. м. до 424 кв. м.

реклама

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Что до финансовых результатов, то они предсказуемо печальные: российская «дочка» Apple за прошлый год потеряла 78 % выручки по сравнению с показателями 2021 года, и заработала 85,4 миллиарда рублей. При этом необходимо понимать, что первые два месяца 2022 года Apple активно работала в России; каковы будут результаты по итогам текущего года, если ничего внезапно не изменится (что крайне маловероятно), можно только гадать. При этом необходимо понимать, что по факту техника Apple в России продаётся — да, неофициально, да, через параллельный импорт, но продаётся.