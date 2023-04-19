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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западная пресса: Россия активно использует секретное оружие, лишающее ВСУ связи через Starlink
В утечке данных из Пентагона представлен целый Клондайк интересной информации.
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Благодаря утечке секретных данных из Пентагона, в подлинности которых никто, кто хотя бы в прошлом имел отношение к американским военным ведомствам и специальным службам, не сомневается, у западных СМИ появилась возможность опубликовать массу любопытных материалов, в значительной степени развенчивающих насаждаемый ими же миф о ходе боевых действий и состоянии дел в украинских войсках.

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В частности, издание The Washington Post, ссылаясь на утечку из Пентагона, пишет, что попытки Москвы «отрезать» украинские войска от доступа к Интернету куда более изощрённые, чем было известно ранее. Согласно утекшим сведениям, Россия на протяжении нескольких месяцев вовсю тестирует систему радиоэлектронного подавления «Тобол», глушащую сигнал Starlink, который сейчас является единственным из оставшихся рабочих вариантов связи для ВСУ.

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Стоит отметить, что попытки ВС РФ глушить Starlink в целом не являются никаким секретом. Мало того, что стремление ослепить и оглушить противника абсолютно естественно в условиях боевых действий, так ещё и сам руководитель управляющей Starlink компании SpaceX Илон Маск неоднократно заявлял, что Россия всячески пытается заглушить и даже «уничтожить» Starlink над линией фронта.

#россия #украина #боевые действия #starlink
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