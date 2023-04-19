Дальше, как говорится, что?

Хотя российские войска уже больше года контролируют город Энергодар в Запорожской области, в котором расположена самая мощная в Европе Запорожская атомная электростанция, американские власти только сейчас начали чесать репу на тему того, что делать с американскими технологиями, которые были в значительной степени применены украинским оператором Запорожской АЭС после отказа от сотрудничества с «Росатомом». В частности, как сообщает CNN, американское министерство энергетики якобы уведомило «Росатом», который сейчас фактически управляет Запорожской АЭС, о том, что на станции применяются технологии и имеется техническая информация, подлежащие экспортному контролю со стороны США, и что несогласованный доступ к ним является нарушением американского законодательства.

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О каких конкретно технологиях идёт речь, не сообщается, зато в CNN пишут, что соответствующий запрос был направлен «Росатому» якобы ещё в середине марта. При этом, опять же, не уточняется, дошёл он до адресата и был ли на него получен ответ. «Росатом», в свою очередь, вышеизложенную информацию никак не прокомментировал.

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Отметим, что на Запорожской АЭС по большей части трудится тот же коллектив, что и раньше; «Росатом» выступает лишь в качестве оператора станции, взяв её на баланс. Подобное решение вполне естественное: избытка специалистов, способных обеспечивать работоспособность атомной электростанции, в России нет.