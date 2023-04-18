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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО призвал передать Украине ещё больше оружия
Потому что война — это мир. Понимать надо.
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Несмотря на то, что США и отдельные страны НАТО уже практически на сто процентов обеспечивают Украину военной техникой и боеприпасами, а также финансируют государственную машину Киева, всего этого генсек НАТО Йенс Столтенберг считает недостаточным. По мнению главы Североатлантического альянса, Украине нужно передавать ещё больше вооружений.

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Как отметил Столтенберг, альянс передаёт Киеву «огромное количество» техники и снарядов, но нужно делать больше и наращивать поставки.

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Как мы видим, в НАТО абсолютно не заинтересованы в мирном урегулировании данного конфликта на любых условиях, заявляя, что мир должен быть только «справедливым». По мнению американских и европейских чиновников, справедливость это не фиксация изменившихся в результате боевых действий реалий и границ, а полное восстановление Украиной контроля над территориями, которые международным сообществом признаются украинскими. В реальности же новые территории закреплены в Конституции РФ, попутно запрещающей отчуждение российских территорий, поэтому они не могут быть предметом торга даже в случае появления у Украины желания начинать переговоры.

#россия #украина #боевые действия #нато
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