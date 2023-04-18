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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Через неделю в Москве на месте KFC откроется «флагманский» ресторан «Ростик’с»
История и впрямь циклична. Порой до уровня фарса.
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Если есть в мире пример цикличности, то искать его следует в России в отношении сети фаст-фуда «Ростик’с». Данная сеть существовала с начала с 1990-х и вплоть до 2010 года, когда принадлежавшие ей точки были выкуплены американской компанией Yum! Brands с последующим переименованием в широко известную сеть KFC. В прошлом году Yum! Brands объявила об уходе с российского рынка на фоне известных событий с продажей своих активов российской компании «Смарт Сервис».

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Вчера сделка по продаже KFC была завершена, и вот, уже на следующей неделе — 25 апреля — в Москве состоится открытие первого в России «флагманского» ресторана Rostic’s. Ребрендированный ресторан будет открыт на месте бывшего KFC на Тверской-Ямской улице.

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Как утверждается, сеть будет узнаваемой, однако обновлённый логотип будет представлен общественности в день открытия «флагмана» на следующей неделе. Меню, очевидно, также останется примерно прежним.

#россия #экономика
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