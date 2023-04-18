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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ДНР сообщили о контроле около 90 % территории Бахмута
По всей видимости, счёт уже идёт на дни.
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Метр за метром бахмутская (артёмовская) наступательная операция приближается к своему логическому завершению. Как сообщил сегодня советник врио главы ДНР Ян Гагин, российские войска контролируют около 90 % территории Бахмута (Артёмовска).

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Таким образом, если методика подсчёта Гагина и в целом руководства ДНР верна, то за неделю контроль российских сил над городом увеличился с 80 % (по словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина) до ~90 %.

На сегодняшний день ВСУ оттеснены в западные кварталы города, откуда их методично выкуривают штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации. Сражение тяжёлое, поскольку украинским войскам отдан приказ удерживать город до последнего. С какой целью это делается, показания разнятся. Одни считают, что украинские «власти» вогнали себя в ловушку, сделав из Бахмута некий сакральный символ и положив там огромное количество своих военнослужащих; другие воспринимают данный населённый пункт как стержень оборонительных линий ВСУ на донбасском направлении, после падения которого наступление «вагнеровцев» и ВС РФ может развернуться сразу по нескольким направлениям.

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Планы может испортить готовящееся сейчас контрнаступление ВСУ, для которого Украина собрала, по различным подсчётам, от 60 до 200—400 тысяч военнослужащих с соответствующим количеством техники.

#россия #украина #боевые действия #чвк "вагнер"
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G-7 продолжит поддерживать Украину и надеется на мир с Китаем
OhOtNiChEk
17:26
Это все синтетика. Поставьте файловую 1с на линукс и на винду на одном и то же железе, под линоксом она просто труп.
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