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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Роскомнадзоре допустили полную или частичную блокировку сервиса прямых трансляций Twitch
Но ведомство будет подходить к данному вопросу взвешенно.
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За прошедшие пару лет Роскомнадзор несколько раз штрафовал Twitch за отказ удалять запрещённую российским законодательством информацию, однако воз и ныне там: сервис как гнул свою линию, так и продолжает это делать по сей день. В связи с этим в Роскомнадзоре обсудили необходимость привлечения Twitch к более серьёзной ответственности.

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Как сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев, в ведомстве допускают частичную или полную блокировку сервиса, однако, как справедливо отмечает Зайцев, к такому решению надо «подходить взвешенно», оценивая в том числе и существующие для российских блогеров риски. Совместная работа в этом направлении будет вестись, и в Роскомнадзоре готовы к диалогу.

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С лета прошлого года Twitch в российских поисковых системах маркируется как нарушитель российского законодательства.

#роскомнадзор #twitch
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