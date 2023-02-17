За прошедшие пару лет Роскомнадзор несколько раз штрафовал Twitch за отказ удалять запрещённую российским законодательством информацию, однако воз и ныне там: сервис как гнул свою линию, так и продолжает это делать по сей день. В связи с этим в Роскомнадзоре обсудили необходимость привлечения Twitch к более серьёзной ответственности.
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Как сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев, в ведомстве допускают частичную или полную блокировку сервиса, однако, как справедливо отмечает Зайцев, к такому решению надо «подходить взвешенно», оценивая в том числе и существующие для российских блогеров риски. Совместная работа в этом направлении будет вестись, и в Роскомнадзоре готовы к диалогу.
С лета прошлого года Twitch в российских поисковых системах маркируется как нарушитель российского законодательства.