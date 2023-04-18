Иными словами, ничего не поменялось.

Американские политики и военачальники, которые, судя по их реакции на утечки из Пентагона, разумом прекрасно понимают положение дел в российско-украинском конфликте, при этом всё равно не торопятся передавать Украине истребители F-16. Вчера в Пентагоне заявили, что даже если такое решение будет принято, то передача самолётов вместе со всей сопутствующей техникой и обучением экипажей займёт по меньшей мере полтора года, за которые слишком многое может измениться, а сегодня представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что передача F-16 и вовсе по-прежнему не стоит на повестке дня.

реклама

Как отметил Кирби, позиция США по вопросу оказания содействия Украине не изменилась: сейчас Вашингтон сосредоточен на том, чтобы передавать Киеву те вооружения и боеприпасы, которые помогут ему в ближайшие недели и месяцы. Истребительная авиация в этот список, естественно, не входит.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Вообще, на сегодняшний день ни один из спонсоров Украины не согласился передавать стране истребители натовского образца. Отдавать доставшиеся в наследство от СССР истребители МиГ-29 и Су-27, и то, в обмен на будущие поставки современных американских самолётов — пожалуйста. Современные же натовские самолёты — нет. Военные эксперты связывают это поведение с двумя причинами: во-первых, на Украине попросту отсутствуют подготовленные к управлению западными истребителями экипажи, а во-вторых, репутационные издержки от кадров с догорающими в украинских полях истребителями F-16 явно превышают все допустимые пределы.