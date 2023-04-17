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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В МИД уточнили, при каких условиях Россия вернётся к Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений
Условия при текущем курсе США невыполнимые. Значит, никакого возвращения не будет.
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В феврале этого года Россия приостановила своё участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III). Данное действие вызвало закономерную и справедливую тревогу в коллективном Западе, поскольку в мире становится всё меньше и меньше механизмов учёта ядерных вооружений, не говоря уже о полностью разрушенной системе сокращения ядерных потенциалов, что в теории может привести к новой гонке вооружений со всеми вытекающими из этого последствиями. В США почему-то считают себя неуязвимыми к ударным волнам и невосприимчивыми к радиации, поэтому не хотят даже пальцем о палец ударить, чтобы вернуть миру спокойствие. Напротив: делают всё возможное, лишь бы спровоцировать атомную войну, итог которой очевиден всем, кто отучился хотя бы 4 класса в школе.

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Поскольку вся полнота вины за происходящее сейчас в мире лежит на США, в МИД РФ перечислили условия, при которых Россия вернётся к соблюдению ДСНВ. Как отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве, для этого Соединённым Штатам необходимо отказаться от враждебного России курса, подрывающего российскую национальную безопасность, обеспечить полное соблюдение технической стороны ДСНВ, а также разработать методы и формы учёта совокупного ядерного арсенала вместе с Францией и Великобританией как с членами НАТО.

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Очевидно, что при текущей американской администрации, состоящей в основном из «ястребов» и неоконсерваторов, у которых исторически на селекторе коробки передач отсутствует не то что «Реверс», но даже «Нейтраль», все эти заявления по ту сторону океана не будут услышаны.

#россия #сша #политика #ядерное оружие
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