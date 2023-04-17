Прибывший вчера в Россию с официальным визитом министр обороны Китая Ли Шанфу во время переговоров с президентом Владимиром Путиным отметил беспрецедентный уровень отношений между двумя странами. По словам господина Шанфу, уровень отношений РФ и КНР превосходит военные союзы периода Холодной войны.
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Как отметил глава китайского оборонного ведомства, военные альянсы строятся на противостоянии кому-то, в то время как отношения России и Китая основаны на равенстве и дружбе. Подобные отношения, отмечает Шанфу, очень устойчивы, поскольку в них нет поводов для раздора, а есть только взаимовыгодное сотрудничество.
Примечательно, что визит в Россию — это первый визит Ли Шанфу в должности министра обороны КНР, что также подчёркивает особый статус отношений Москвы и Пекина. Кроме того, Шанфу повторил за Си Цзиньпином тезис о том, что сейчас в мире происходят изменения, которых не было на протяжении ста лет.
Что имеется в виду под изменениями, которых не было сто лет, догадаться нетрудно. Здесь и падение влияния англосаксонского мира, и построение многополярной мировой системы, и стремительная дедолларизация, и возвышение новых государств. И это только то, что видно на поверхности.