Иначе бы, справедливости ради, давно об этом во всеуслышание закричали.

Уровень взаимодействия, который за последние десятилетия наладили Россия и Китай, продолжает вызывать шок и трепет среди представителей коллективного Запада и их марионеток. Многие на Западе считают, что Китай вовсю оказывает России военную помощь, а делать это, как известно, нехорошо, ведь передавать оружие стороне конфликта могут только представители США и ЕС. На самом деле, конечно, всё гораздо банальнее: китайское вооружение России не требуется по двум причинам: на порядок меньших потерь, чем это заявляют в Киеве, а также ввиду функционирования на полную мощность собственных оборонных заводов.

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Собственно, если бы китайское вооружение действительно применялось в рамках специальной военной операции, то украинская сторона незамедлительно бы об этом сообщила, о чём сегодня в беседе с украинскими СМИ заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

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По его словам, если бы китайское оружие «здесь появилось», то на Украине бы его исследовали, а затем об этом сразу же заявили, а также обратились к китайской стороне с призывом о скорейшем прекращении передачи вооружений. На данном этапе китайского оружия на фронте, отметил Данилов, нет, поскольку Пекин в текущем конфликте придерживается нейтралитета и не оказывает военную помощь ни одной, ни другой стороне.