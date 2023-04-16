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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В The Washington Post отметили, что большинство западных компаний продолжают работать в России
Так или иначе. А что, не должны были?
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Когда весной прошлого года начался «великий исход» западных компаний из России, пытавшихся тем самым по науськиванию своих правительств устроить внутри страны недовольство со всеми вытекающими из этого последствиями, большая часть фирм всё-таки оставила лазейки для того, чтобы сохранить своё присутствие на бездонном российском рынке. По прошествии года с лишним западные СМИ, в данном случае The Washington Post, отметили, что подавляющее большинство западных компаний так или иначе продолжают работать в России.

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Журналисты издания отмечают, что зачастую нежелание покидать российский рынок связано с его важностью для конкретных компаний, для которых условные репутационные издержки от сохранения российского бизнеса гораздо ниже потерь, связанных с уходом. Кроме того, многие компании делают вид, что уходят, но на деле сохраняют своё присутствие в России под предлогом важности продаваемых ими товаров для людей; другие же продают свои активы российским «дочкам» или бизнесменам, причём зачастую с возможностью обратного выкупа.

Если верить статье The Washington Post, в которой журналисты ссылаются на данные аналитических агентств, то из более чем трёх тысяч иностранных компаний из России ушли только 211, и ещё 468 объявили о планах по уходу. Свыше 1200 компаний продолжают работать в полную силу, и ещё 1200 — остаются на рынке, сократив лишь масштаб своей деятельности. Согласно исследованию Университета Санкт-Галлена в Швейцарии, лишь 9 % компаний родом из Евросоюза и стран G7 покинули Россию к концу прошлого года.

Дополнительно The Washington Post отмечает, что компании, которые действительно ушли с российского рынка, теперь замещены аналогами, и вряд ли теперь они в принципе смогут вернуться в Россию, даже если захотят этого. Наконец, отмечается и активность так называемого «серого» или параллельного импорта, в результате чего в России можно без проблем найти формально незаменимые ушедшие западные бренды вроде BMW, Apple и других.

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В WP, дабы продемонстрировать свою и без того всем понятную антироссийскую позицию, сокрушаются, что из-за всего вышесказанного уровень жизни людей в России не снизился, в то время как «российские ракеты лишают украинцев» привычного уровня жизни.

#россия #санкции #экономика
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