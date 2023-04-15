Свежо предание... дальше знаете.

Как известно, после окончания Второй мировой войны Соединённые Штаты как самая хорошо «наварившаяся» на этом кровавейшем конфликте за всю историю человечества мировая держава взяли Западную Европу на попечение, разработав так называемый План Маршалла, по которому США вкладывали циклопические по своим масштабам финансовые и материальные средства в восстановление европейских экономик. Этим, собственно, и были обусловлены «экономические чудеса» в Европе, а также упрочнение связей по обе стороны Северной Атлантики.

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Что-то похожее, как сообщил сегодня украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, США разрабатывают и для Украины. Он так это и назвал — аналог «Плана Маршалла». В детали Шмыгаль вдаваться не стал, но отметил, что западные инвестиции, в особенности из Соединённых Штатов, позволят воздвигнуть фундамент для будущей «трансформации» украинской экономики.

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Насколько обширным будет украинский аналог «Плана Маршалла», сказать на данном этапе сложно. Во-первых, боевые действия продолжаются, и конца-края им не видать, а каждый день боевых действий — это новые разрушения, которые затем нужно будет за чей-то счёт восстанавливать. Во-вторых, положение Соединённых Штатов в мире сейчас далеко не такое же, как было в конце 1940-х; есть ли у США сейчас реальная возможность оплачивать послевоенное восстановление всё ещё второго по площади государства в Европе, или же там ожидают, что в перспективе требующая американской помощи территория сожмётся, на данный момент можно только гадать.