Даже цвета те же...

Несмотря на то, что российский рынок был для компании IKEA одним из основных, это нисколько не помогло шведам на нём сохраниться: весной прошлого года шведский мебельный гигант приостановил свою деятельность в России, а ещё спустя несколько месяцев объявил об уходе и продаже своих заводов. Но свято место, как известно, пусто не бывает. В перспективе ниша будет занята другими производителями, и воспользоваться исторической возможностью решила белорусская компания Swed House, предлагающая ассортимент товаров, схожий с ассортиментом IKEA.

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И вот, первый магазин Swed House сегодня открылся в Москве в торгово-развлекательном центре «Щёлковский». Как сообщается, площадь первого магазина составит 330 квадратных метров, а перечень товаров будет включать в себя негабаритные товары для дома, такие, как мебельные аксессуары, посуда, товары из ткани и прочее. Необходимо понимать, что 330 квадратных метров — это, по сравнению с гигантскими торговыми центрами IKEA, ничто, однако процесс начался, а спрос на белорусскую мебельную продукцию, известную своим превосходным соотношением цена/качество, наверняка будет большим.

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Если всё пойдёт хорошо, то Swed House откроет в Москве в этом году десять магазинов, а в ближайшие годы нарастит их количество до пятидесяти по всей России.