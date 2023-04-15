Если воспринимать недавнюю утечку «секретной документации» из Пентагона как подлинную, в чём, кстати, у экспертов, служивших в американских специальных службах, нет никаких сомнений, то у Украины наблюдается полное истощение средств противовоздушной обороны. В связи с этим сегодняшнее заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната о скором получении ЗРК Patriot звучит вполне естественно.
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По словам Игната, первые Patriot появятся на Украине уже после православной Пасхи. Необходимо понимать, что «после Пасхи» — это крайне растяжимый промежуток времени, который может означать как «на следующей неделе», так и «до конца года». Подробнее о сроках поставки Patriot на Украину Игнат не обмолвился.
Напомним, что передача Киеву ЗРК Patriot была согласована в конце прошлого года в связи со стремительным истощением запасов оставшихся Украине в наследство от СССР/России зенитных комплексов семейства «Бук» и С-300.