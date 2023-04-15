А можно с конкретным днём, временем с точностью до секунды и ещё направлением удара? Ну, для полноты информации.

Будучи состоящим из людей, слабо что понимающих в политике, но при этом отлично разбирающихся в рекламе и PR, украинское руководство относится к боевым действиям как к чему-то, что нужно не как можно скорее завершать на любых условиях, а как к тому, что необходимо «пиарить», словно речь идёт о премьере фильма в известном жанре. В частности, на Украине политики от мала до велика уже на протяжении нескольких месяцев анонсируют ожидаемое контрнаступление ВСУ, и вот, не остался в стороне и премьер-министр Денис Шмыгаль, заявивший во время своего визита в Вашингтон о том, что контрнаступление начнётся «в ближайшее время».

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Соединённые Штаты, как главный спонсор Украины во всех её военных начинаниях, «абсолютно» страну поддерживают, убеждён Шмыгаль. Целью контрнаступления, по версии украинского премьера, станет выход на границы 1991 года, и в том, что этого удастся добиться, в Киеве не сомневаются.

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Зато в этом, мягко говоря, не уверены в США. Как следует из утечки данных Пентагона, подлинность которых у западных экспертов, знакомых с маркировками секретной документации, не вызывает сомнений, шансы на успешное контрнаступление у Украины если не нулевые, то близки к этому значению. Американская разведка связывает это с выстроенными российскими многоуровневыми оборонительными линиями, в целом многократным преимуществом ВС РФ в огневой мощи, а также полной зависимости Украины от поставок западной техники с отсутствием достаточного количества обученных военнослужащих.