При идеальном развитии событий там верят в продвижение ВСУ на 30 километров к Мелитополю.

Журналисты издания Bloomberg, которое трудно назвать разгоняющим пророссийскую точку зрения, со ссылкой на европейские официальные лица сообщают, что европейские «союзники» Украины со всё большим скептицизмом оценивают возможности ВСУ совершить в этом году решительный прорыв в рамках своего контрнаступления.

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Как отмечают в Bloomberg, у российских военных была масса времени на подготовку к наступлению и создание оборонительных линий, которые сейчас повсеместно видно из космоса. Если раньше на фоне осенних контрнаступлений ВСУ, в результате которых Украине удалось «отвоевать» (а по факту — зайти на оставленные ВС РФ территории) значительные пространства, у европейских «союзников» были завышенные ожидания о дальнейшем ходе боевых действий, то сейчас они, как сообщается, стали более сдержанными. Многие европейские официальные лица, как отмечается в статье Bloomberg, считают, что конфликт не закончится в этом году и затянется как минимум до 2024-го.

Кроме того, журналисты вспомнили нашумевшую утечку данных из Пентагона, в подлинности которых западные эксперты, знакомые с военными и секретными формулировками и отметками, не сомневаются. Из этой утечки следует, что положение дел в украинских войсках крайне тревожное даже несмотря на передачу миллиардов долларов в виде натовского оружия и боеприпасов.

На сегодняшний день, продолжают журналисты Bloomberg, в Европе скептицизм достиг такого уровня, что более реалистичным исходом украинского контрнаступления там видят продвижение ВСУ на 30 километров по направлению к Мелитополю вглубь удерживаемой Россией территории. Затем из данного положения наступление планируется развить дальше, но уже в 2024 году, и чтобы этот план осуществился, «союзникам» Украины необходимо нарастить производственные возможности по выпуску оружия и боеприпасов.

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В любом случае, считают журналисты, наступление будет стоить Украине огромных потерь вследствие возведения Россией многоуровневых укреплений с применением противотанковых рвов, минных полей, бетонных заграждений в форме пирамид, известных в народе, как «зубы дракона». О том, что ВС РФ даже по западным оценкам многократно и по всем параметрам превосходит ВСУ в огневой мощи, и что это является ключевым фактором в боевых действиях, авторы статьи почему-то решили не уточнять.