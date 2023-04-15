А всё к этому и идёт. Спасибо премудрым политикам в США — больше никому.

Для государств наиболее естественной формой существования является многополярность и равенство в решении общих задач вкупе с расчётами в своих собственных валютах. Новой эта идея, продвигаемая Россией, Китаем и странами глобального Юга, отнюдь не является: планета на протяжении веков существовала в такой системе, и все были довольны, пока однажды после окончания Второй мировой войны миру не был навязан доллар США как валюта единственного экономически не пострадавшего от войны государства из числа развитых.

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С тех пор вся международная торговля велась преимущественно в долларах с редким использованием других резервных валют вроде немецкой марки, британского фунта, японской йены, а затем и евро. Торговля нефтью же ведётся исключительно в долларах. С этим беспределом надо что-то делать, и вот, в наши дни доллар стремительно уходит туда, где он и должен быть: на роль стандартной валюты, не обладающей никакими преимуществами перед остальными. О необходимости отказа от доллара заявляют и, что самое важное, предпринимают в этом направлении решительные шаги, такие государства, как Россия, Китай, Саудовская Аравия, страны СНГ, Иран, Бразилия, Турция и многие другие.

Прекрасно понимая, к чему всё идёт, бывший и, возможно, будущий президент США Дональд Трамп заявил, что доллар «уничтожается». То, что было невозможно себе представить ещё несколько лет назад, сейчас, отметил Трамп, происходит «у нас на глазах». Последствия от дедолларизации 45-й президент США оценивает как «тяжелейшее поражение за 200 лет» — по сути, за всё время существования США как хоть сколько-нибудь имеющей значение страны.

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Какие последствия повлечёт за собой дедолларизация для американской экономики, учитывая, что доллар является главным «товаром» США, на данный момент трудно даже представить. Да и заниматься этим, пока процесс дедолларизации не вышел на полную мощность, преждевременно: никто не знает, на какие безрассудные шаги способно нынешнее неоконсервативное руководство в Вашингтоне, чтобы хотя бы ненадолго сохранить по факту безвозвратно утрачиваемое положение Штатов в мире.