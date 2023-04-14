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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пригожин считает, что длительное сражение за Бахмут играет на руку российским войскам
Интересно, какая была бы реакция, если бы то же самое заявил Шойгу или Герасимов?
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который стал для российского ультрапатриотического сообщества чуть ли не фигурой сродни Жукову, опубликовал крупную статью на тему боевых действий на бахмутском (артёмовском) направлении, где основные штурмовые действия осуществляют именно «вагнеровцы».

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По словам Пригожина, для российских войск Бахмут «крайне выгоден», поскольку украинское командование стягивает в него огромное количество военнослужащих, где их «перемалывают», тем самым не только нанося ущерб в технике и личном составе, но и сдерживая манёвры противника на других направлениях. Российская армия тем временем получает время на накопление сил, занятие выгодных рубежей обороны и подготовку мобилизованных, чтобы затем «встретить» контрнаступление.

Сам Бахмут Пригожин считает для Украины чем-то вроде сакрального символа: стратегическая роль города, по мнению основателя ЧВК «Вагнер», не так уж велика, поскольку Бахмут является лишь частью «донбасского кольца», состоящего также из Северска, Славянска, Краматорска, Константиновки, Дружковки и Часова Яра. Само по себе взятие Бахмута, отмечает Пригожин, не обеспечит «скоротечную» победу, не проложит дорогу к Днепру, и даже не будет означать автоматическое освобождение Донбасса.

С политической точки зрения Пригожин воспринимает Бахмут как дестабилизирующий фактор для украинских властей, поскольку город сейчас представляет собой кровоточащую незатягивающуюся рану, бьющую по позиции Киева. Как результат: минусов от удержания Бахмута значительно больше, чем плюсов.

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Стоит отметить, что данные мысли не являются эксклюзивными для Пригожина. Во-первых, о «перемалывающем» характере специальной военной операции осенью заявил тогдашний командующий СВО генерал армии Сергей Суровикин. Во-вторых, по словам Пригожина, именно Суровикин, а вместе с ним, надо полагать, и весь Генеральный Штаб участвовали в разработке бахмутской операции в её текущем виде.

#россия #украина #боевые действия #чвк "вагнер"
3
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А почему у нас радужные расцветают? Видимо губернатор зажрался, как рыжий и конопатый
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Sergej V
22:38
ща Южная Корея прорядит свои склады вооружения и к ним заедет Северная Корея. Иран может заехать с друзьями в Израиль. Китай на Тайвань. и оп! а помогать уже нечем
Пригожин считает, что длительное сражение за Бахмут играет на руку российским войскам
Мария Крихели
22:36
👏👍
Xiaomi поставила на место обвиняющих её украинцев
Мария Крихели
22:36
Согласна
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хахахер
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Пригожин считает, что длительное сражение за Бахмут играет на руку российским войскам
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