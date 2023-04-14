Интересно, какая была бы реакция, если бы то же самое заявил Шойгу или Герасимов?

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который стал для российского ультрапатриотического сообщества чуть ли не фигурой сродни Жукову, опубликовал крупную статью на тему боевых действий на бахмутском (артёмовском) направлении, где основные штурмовые действия осуществляют именно «вагнеровцы».

реклама

По словам Пригожина, для российских войск Бахмут «крайне выгоден», поскольку украинское командование стягивает в него огромное количество военнослужащих, где их «перемалывают», тем самым не только нанося ущерб в технике и личном составе, но и сдерживая манёвры противника на других направлениях. Российская армия тем временем получает время на накопление сил, занятие выгодных рубежей обороны и подготовку мобилизованных, чтобы затем «встретить» контрнаступление.

Сам Бахмут Пригожин считает для Украины чем-то вроде сакрального символа: стратегическая роль города, по мнению основателя ЧВК «Вагнер», не так уж велика, поскольку Бахмут является лишь частью «донбасского кольца», состоящего также из Северска, Славянска, Краматорска, Константиновки, Дружковки и Часова Яра. Само по себе взятие Бахмута, отмечает Пригожин, не обеспечит «скоротечную» победу, не проложит дорогу к Днепру, и даже не будет означать автоматическое освобождение Донбасса.

С политической точки зрения Пригожин воспринимает Бахмут как дестабилизирующий фактор для украинских властей, поскольку город сейчас представляет собой кровоточащую незатягивающуюся рану, бьющую по позиции Киева. Как результат: минусов от удержания Бахмута значительно больше, чем плюсов.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Стоит отметить, что данные мысли не являются эксклюзивными для Пригожина. Во-первых, о «перемалывающем» характере специальной военной операции осенью заявил тогдашний командующий СВО генерал армии Сергей Суровикин. Во-вторых, по словам Пригожина, именно Суровикин, а вместе с ним, надо полагать, и весь Генеральный Штаб участвовали в разработке бахмутской операции в её текущем виде.