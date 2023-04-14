Запад продолжает заваривать кашу, которую потом придётся (в первую очередь ему) расхлёбывать десятилетиями.

Россия разместит в Беларуси своё тактическое ядерное оружие. Пару недель назад это было подтверждено официально, а сейчас завершается процесс строительства соответствующего хранилища ядерных боеприпасов. Несмотря на то, что данное действие должно было отрезвить представителей коллективного Запада, агрессивная риторика не ушла, а напротив — усилилась. Ни к чему хорошему это человечество не приближает, и сегодня глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что если враждебная риторика будет продолжаться, то дальнейшим шагом Беларуси станет размещение [российского] стратегического ядерного оружия.

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Как отметил Хренин, на силу Беларусь будет отвечать только силой, поскольку по-другому на Западе не понимают. Более того, белорусские военные, по словам главы ведомства, уже занимаются подготовкой соответствующих площадок.

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Всё это может свидетельствовать только о том, что градус напряжённости в Европе только нарастает, а лишённые суверенитета европейские государства не хотят даже пальцем о палец ударить, чтобы это напряжение не то что убрать вообще, а хотя бы сбавить.